Паліса: РФ встановила новий термін захоплення Донеччини до кінця 2026 – початку 2027 року

Політичне керівництво Російської Федерації встановило черговий дедлайн для повної окупації Донецької області до кінця 2026 року, тоді як російські військові просять змістити цей термін до 31 березня 2027 року, повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса у своєму телеграм-каналі в понеділок.

За словами Паліси, плани противника та причини, з яких вони залишаються на папері, обговорювалися під час зустрічі з керівником Офісу президента, Головнокомандувачем ЗСУ, начальником ГУР МО та командувачем Повітряних сил зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Окремою темою переговорів, як повідомив заступник керівника ОП, стали повітряні атаки ворога та застосування реактивних дронів.

"Новий виклик – реактивні дрони. І тут у росіян знову немає жодного власного технологічного прориву: ані конструкція, ані двигун не є їхніми розробками. Вони не розробили нічого – взяли готове в тих, хто їм це передав. І ми чудово знаємо, хто саме. Перехоплювачі в роботі. Рішення будуть, і ми захистимо наші міста", – наголосив Паліса, додавши, що обсяг військової допомоги партнерів прямо конвертується у збережені життя українських військових і цивільних.

Джерело: https://t.me/PavloPalisa/296?single=