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Прем'єр-міністр доручив негайно забезпечити належну роботу метро в Києві через транспортний колапс

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Прем'єр-міністр доручив негайно забезпечити належну роботу метро в Києві через транспортний колапс
Фото: Київська міська прокуратура

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортний колапс у Києві та доручив невідкладно відновити повноцінну роботу метрополітену, – повідомив Корецький у телеграм-каналі.

"Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих Урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому. Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим. Затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту", – наголосив очільник уряду.

Він додав, що рішення мають виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті, а від столичної влади очікується оперативна реакція: "Безпека та комфорт людей – наш спільний та безумовний пріоритет".

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/418

#київ #транспорт
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