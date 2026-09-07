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Кабмін звільнив Комірного з посади заступника міністра соцполітики та призначив Гвоздяр заступницею міністра оборони – Мельничук

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Кабмін звільнив Комірного з посади заступника міністра соцполітики та призначив Гвоздяр заступницею міністра оборони – Мельничук
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет міністрів України звільнив Анатолія Комірного з посади заступника міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, повідомив представник Кабміну у Верховній Рад Тарас Мельничук в телеграм-каналі.

"Призначено: Гвоздяр Ганну Юріївну заступником Міністра оборони України; Шемаєва Володимира Володимировича заступником Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України; Матюшенка Миколу В'ячеславовича заступником Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Погоджено призначення Грушки Миколи Анатолійовича головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Комірний був призначений на посаду заступника міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в березні 2025 року. Раніше він обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Гвоздяр раніше працювала заступницею міністра оборони, але в січні поточного року була звільнена з посади та призначена радницею міністра.

Шемаєв працює директором Офісу міжнародних проєктів АТ "Укрзалізниця". Раніше очолював напрям стратегічного планування та розвитку в Адміністрації морських портів України (АМПУ) та працював на керівних інвестиційних посадах в Одеській обладміністрації.

Матюшенко очолював Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації у Міністерстві фінансів України.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7655

#кабмін #кадри
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