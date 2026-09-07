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В Умані поліція працює в посиленому режимі в період паломництва і святкування Рош га-Шана –Нацполіція

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В Умані поліція працює в посиленому режимі в період паломництва і святкування Рош га-Шана –Нацполіція
Фото: https://npu.gov.ua/

Поліція в Умані працює у посиленому режимі для гарантування безпеки під час святкування Рош га-Шана з 11 по 13 вересня, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Поліція продовжує забезпечувати публічний порядок і безпеку під час паломництва хасидів. Головне завдання – охорона публічного порядку, а також профілактика кримінальних та адміністративних правопорушень", – зазначив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

В Умані працює зведений загін, до якого залучені оперативники, слідчі, патрульні поліцейські, представники поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологи та вибухотехніки. До забезпечення безпеки також долучені рятувальники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України та представники інших служб.

За словами Фацевича, взаємодія між усіма залученими силами налагоджена, а ситуація перебуває під постійним контролем правоохоронців.

На в'їздах до району проживання паломників діє контрольно-пропускний режим. Поліцейські перевіряють громадян і транспортні засоби. Вулиці патрулюють піші та автомобільні екіпажі.

"Поліція працює у посиленому режимі. Організовано пункти перевірки зі сканерами багажу, стаціонарні пости, пункт візової підтримки та контрольно-пропускні групи. Також збільшено кількість слідчо-оперативних груп", – розповів начальник поліції Черкаської області Ярослав Меженний.

Як і минулі роки, до Умані також прибули представники поліції Ізраїлю, які допомагають українським колегам забезпечувати правопорядок під час святкування Рош га-Шана. Про це повідомив представник поліції Ізраїлю в Україні та країнах СНД Пауль Тимківський.

Він подякував українським правоохоронцям за високий рівень підготовки та організації роботи й зазначив, що ізраїльські поліцейські залишатимуться в Умані до завершення святкування.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/zabezpechennia-bezpeky-pid-chas-rosh-ha-shana-v-umani-politsiia-pratsiuie-u-posylenomu-rezhymi?v=6a9edaf066df2

#умань #безпека #поліція
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