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Корецький і єврокомісар Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України у 2026-2027 роках

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Корецький і єврокомісар Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України у 2026-2027 роках
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову з єврокомісаром з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Головною темою розмови стала фінансова підтримка України у 2026-2027 роках, повідомив прем'єр в телеграм-каналі.

"Уряд працює над виконанням взятих на себе зобов'язань у межах Ukraine Plan та Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги і розраховує повною мірою використати фінансові ресурси, передбачені відповідними інструментами. Необхідні урядові рішення плануємо ухвалити до 1 листопада. Паралельно працюємо з Верховною Радою над ухваленням необхідних законодавчих актів", – наголосив Корецький за результатами розмови.

Сторони домовилися посилити співпрацю українських міністерств із відповідними генеральними директоратами Єврокомісії, а також координацію з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Важливо мати чітку й узгоджену картину бюджетних та оборонних потреб України на 2026 та 2027 роки.

"Наголосив також на необхідності подальшого тиску на Росію, зокрема посилення санкцій, контролю за їх дотриманням та протидії їх обходу. Вступ до ЄС залишається безумовним пріоритетом України. Розраховуємо на якнайшвидше відкриття решти переговорних кластерів", – резюмував Корецький.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/415

#підтримка #єс #фінансова
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