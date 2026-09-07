Перевірки ТЦК на Закарпатті досягли конкретних результатів та покращень – Лубінець

Перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Закарпатській області дали конкретні результати від кадрових рішень до реальних кримінальних справ, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Перше – змінили умови та керівництво. В одному з РТЦК, де під час попереднього моніторингу ми фіксували численні порушення та неналежні умови перебування людей, сьогодні ситуація кардинально змінилася: приміщення відремонтовані, умови покращені. В області призначено нового т.в.о. керівника обласного ТЦК та відбулися зміни в керівництві районних ТЦК", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Крім того, вдалося досягнути юридичних змін та відповідальності.

"У ТЦК вже працюють камери відеоспостереження та є окремий телефон для оперативного зв'язку з родичами людей, яких доставляють до ТЦК", – зазначив він.

Головним результатом роботи Лубінець назвав відкриття кримінальних проваджень. "Уже трьом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру, двоє з них – керівники. Закривати очі на порушення прав громадян ніхто не буде. Працюємо далі", – резюмував омбудсман.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/12476