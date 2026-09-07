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Найближчим часом відбудуться зустрічі держав і компаній, залучених до розробки системи Freyja – Зеленський

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Найближчим часом відбудуться зустрічі держав і компаній, залучених до розробки системи Freyja – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка.

"Готуємо розгляд питань на Ставку. Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми Freyja", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами доповіді.

Крім того, додав він, йде робота над розвитком додаткових далекобійних спроможностей.

"За підсумками відповідної роботи відбудеться розгляд на Ставці. Секретар РНБО забезпечує контроль за виконанням рішень, і важливо, щоб попередні наші рішення щодо протидії російським ударним дронам та прискорення відповідних виробничих процесів спрацювали на 100 відсотків", – написав президент.

Він подякував усім розробникам і виробникам за фаховий підхід.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20749

#клименко #зеленський #доповідь
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