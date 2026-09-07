Найближчим часом відбудуться зустрічі держав і компаній, залучених до розробки системи Freyja – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка.

"Готуємо розгляд питань на Ставку. Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми Freyja", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами доповіді.

Крім того, додав він, йде робота над розвитком додаткових далекобійних спроможностей.

"За підсумками відповідної роботи відбудеться розгляд на Ставці. Секретар РНБО забезпечує контроль за виконанням рішень, і важливо, щоб попередні наші рішення щодо протидії російським ударним дронам та прискорення відповідних виробничих процесів спрацювали на 100 відсотків", – написав президент.

Він подякував усім розробникам і виробникам за фаховий підхід.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20749