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Поліцейський застрелив чоловіка в Києві під час виклику про сімейне насильство

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Поліцейський застрелив чоловіка в Києві під час виклику про сімейне насильство

Співробітник поліції під час виклику на випадок домашнього насильства смертельно поранив чоловіка, який напав на правоохоронця, повідомляє відділ комунікації поліції Києва в понеділок.

За попередніми даними, поліцейські прибули на виклик за фактом сімейного насильства: син бив і намагався задушити свою матір. "Під час з'ясування ситуації порушник кинувся на правоохоронця, унаслідок чого працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник помер", – ідеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, представники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Державного бюро розслідувань (ДБР). Обставини події встановлюються.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/16859

#київ #жертва #насильство
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