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Генпрокурор: є проблема із запуском трибуналу по агресії

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Генпрокурор: є проблема із запуском трибуналу по агресії
Фото: Офіс Генерального прокурора

Українські правоохоронці готові до передачі матеріалів для Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, але наразі є проблема із запуском цього трибуналу, зазначає генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Ми зараз на активній стадії щодо зібрання і формування доказової бази (для трибуналу по агресії – ІФ-У) та підготовки до передачі цієї доказової бази, коли цей спецтрибунал запуститься", – розказав Кравченко в понеділок в Києві на зустрічі із журналістами.

За його словами, в українських правоохоронців є можливість здобути ще більше доказів за допомогою кіберзасобів.

Генпрокурор запевнив, що українська генпрокуратура готова до передачі масиву інформації до трибуналу. "Є проблема із запуском Спецтрибуналу. Його створили, його підтримала більшість держав. Вже повинна бути друга стадія – із підбором суддів, прокурорів, які будуть там працювати, але це не відбувається", – сказав Кравченко.

#кравченко #складнощі #трибунал
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