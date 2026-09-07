Приватний будинок і склади пошкоджені в Київській області під час атаки РФ, без постраждалих – обладміністрація

Київська обласна військова адміністрація повідомляє про руйнування на території області внаслідок російської атаки в понеділок.

"Ворог знову атакував Київщину. У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль. У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство. На щастя, станом на зараз інформації про постраждалих немає", – повідомляється в Телеграм.

В яких населених пунктах зафіксовані руйнування та назва підприємства не повідомляються. В обладміністрації повідомили, що на місцях працюють оперативні служби, фіксують наслідки атаки та допомагають людям.

Джерело: https://t.me/kyivoda/56331