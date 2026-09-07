Багаторічний прессекретар ПриватБанку Серга перейшов до команди комунікацій Райффайзен Банку

Олег Серга, який понад 25 років був прессекретарем найбільшого в Україні ПриватБанку, перейшов до команди комунікацій Райффайзен Банку, найбільшого українського банку з іноземним капіталом, та куруватиме його пресофіс.

"Радий повідомити, що я приєднався до комунікаційної команди Райффайзен Банку Україна та відтепер беру на себе організацію роботи пресофісу Райфу", – написав Серга в Телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, команда аналітиків та менеджерів його нового банку готова ділитися аналітикою, прогнозами та коментувати питання щодо всіх ринків, на яких працює фінансова установа.

Згідно із інформацією у соцмереді LinkedIn, Серга працював прессекретарем ПриватБанку з квітня 2001 року по серпень 2026-го, а до того з 1995 року був головним редактором "11 каналу".

За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2026 року 68,21% акцій Райффайзен Банку належало Raiffeisen Bank International AG (RBI), 30% – Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), решта 1,79% – міноритарним акціонерам.

На 1 червня 2026 року Райффайзен Банк із загальними активами 280,49 млрд грн посідав четверте місце серед 58 платоспроможних банків України.