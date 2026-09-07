Близькі зниклих у Непалі українців закликають сприяти отриманню даних від місцевої влади, Apple і Garmin

Близькі та родичі українців, які вважаються зниклими безвісти внаслідок руйнівної повені у Непалі та Тибеті 26 серпня, закликають розкрити інформацію місцевої влади щодо пошуків, а також дані геолокації електронних пристроїв зниклих людей від компаній Apple та Garmin, заявила PR та GR експертка Алєся Діденко.

"Я звертаюся до українських посадовців, дипломатів, журналістів, редакторів, міжнародних організацій та всіх, хто має можливість допомогти надати цій історії розголосу або сприяти отриманню інформації від Непалу та Китаю", – написала Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, останній зв’язок із групою зниклих українців був зранку 26 серпня, коли вони проходили китайський кордон у напрямку Непалу. Наразі досі немає підтвердженої інформації від Китаю, яка могла б допомогти встановити долю та останнє місцезнаходження групи, зазначила вона. Аналогічна ситуація із інформацією від страхових компаній.

Діденко повідомила, що близькі та родичі намагалася отримати дані геолокації з електронних пристроїв Apple та Garmin (виробник смарт-годинників – ІФ-У) зниклих українців через звернення до офіційних державних структур, проте безуспішно.

"Я розумію питання конфіденційності. Розумію процедури, міжнародні протоколи й бюрократію. Але коли йдеться про надзвичайну ситуацію та пошук зниклих людей, має існувати механізм оперативної взаємодії між компаніями та уповноваженими державними органами, якщо інформація потенційно може допомогти врятувати життя", – пояснила вона.

Водночас авторка посту подякувала Міністерству закордонних справ України та українським дипломатам, місцевим службам, волонтерам та учасникам пошукових операцій за зусилля у пошуку зниклих людей.

Як повідомлялося, повінь обрушилася на північні райони Непалу 26 серпня. За попередніми даними, причиною раптової повені міг стати схід льодовикової лавини, спричинений землетрусом. Льодовикові породи обрушилися, за ними зійшов селевий потік. У результаті річкою Лхенде-Кхола, що протікає приблизно за 20 км на північний схід від непальсько-китайського прикордонного переходу Расувагаді, хлинули потоки води.

Станом на 7 вересня кількість загиблих внаслідок повені зросла до 1355 осіб. Пошуки зниклих людей, серед яких 56 українців, тривають.