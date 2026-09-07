ГУР повідомило про ураження Су-24 окупантів у Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ураження у ніч проти понеділка, 7 вересня, російського літака Су-24 на території тимчасово окупованого Криму.

"Цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові. Ступінь пошкодження – уточнюється", – йдеться у повідомленні Департаменту активних дій ГУР у Телеграмі у понеділок.

Зазначено, що це подарунок до Дня воєнної розвідки України. "Крим вже оцінив!", – додали у пресслужбі департаменту.

У повідомленні ГУР у Телеграмі зазначено, що подія сталася в ніч з 6 на 7 вересня. Допис ілюстровано відповідним відео. "У ніч з 6 на 7 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій ГУР МО України уразили російський літак Су-24 на території тимчасово окупованого Криму".