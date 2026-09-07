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Правоохоронці виявили схованку з боєприпасами па Полтавщині

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Правоохоронці виявили схованку з боєприпасами па Полтавщині

Військова служба правопорядку виявила на території непрацюючого підприємства схованку, у якій зберігалися боєприпаси та вибухонебезпечні предмети невідомого походження, повідомила пресслужба відомства.

"Військовослужбовці Полтавського зонального відділу ВСП спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України перевірили оперативну інформацію щодо можливого незаконного зберігання зброї та боєприпасів", – йдеться у повідомленні ВСП у Телеграмі у понеділок.

Під час перевірки на території непрацюючого підприємства правоохоронці виявили схованку, у якій зберігалися боєприпаси та вибухонебезпечні предмети невідомого походження.

Виявлене вилучено та направлено на експертне дослідження. Наразі встановлюються походження боєприпасів, обставини їх потрапляння на територію підприємства та можлива належність до ЗСУ.

#полтавська #боєприпаси #всп
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