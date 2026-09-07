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УЧХ відкрив інклюзивний тренінговий центр першої допомоги у Києві

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УЧХ відкрив інклюзивний тренінговий центр першої допомоги у Києві
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив безбар'єрний інклюзивний тренінговий центр першої допомоги у Києві.

"Для нас відкриття цього центру – це інвестиція не просто в інфраструктуру, а в спроможність людей рятувати життя. Від початку повномасштабного вторгнення майже 500 тисяч людей пройшли навчання з першої допомоги Українського Червоного Хреста. Наше завдання – масштабувати ці знання далі, посилювати професійну підготовку інструкторів і формувати культуру першої допомоги в Україні, де вміти діяти у критичній ситуації – базова навичка кожної людини", – зазначив президент УЧХ Максим Доценко.

У ході презентації центру було представлено його потенціал, навчальну інфраструктуру та головні напрями роботи. Тренінговий центр стане майданчиком для системної підготовки та підвищення кваліфікації інструкторів і тренерів, апробації нових навчальних підходів, обміну досвідом та подальшого розвитку української експертизи у сфері першої допомоги.

"Ми хочемо, щоб центр став місцем, де не просто навчають алгоритмів першої допомоги, а постійно розвивають якість самого навчання. Тут ми зможемо готувати інструкторів, тестувати нові методики, розвивати інклюзивні підходи та передавати цей досвід у регіони. Чим більше якісно підготовлених інструкторів ми маємо, тим більше людей по всій Україні отримують практичні навички, які одного дня можуть врятувати чиєсь життя", – наголосила керівниця напряму першої допомоги УЧХ Надія Ямненко.

Сьогодні Український Червоний Хрест має понад 500 інструкторів з першої допомоги, а сертифіковані програми організації визнаються у 191 країні.

Окремим напрямом роботи УЧХ є розвиток інклюзивного навчання першій допомозі. 

#тчху #центр #відкриття #тренінговий
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