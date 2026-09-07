Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Бойові підрозділи МВС за тиждень знищили понад 1,4 тис. одиниць техніки, знешкодили понад 1,7 тис. окупантів

1 хв читати
Додати як джерело
Бойові підрозділи МВС за тиждень знищили понад 1,4 тис. одиниць техніки, знешкодили понад 1,7 тис. окупантів
Фото: https://mvs.gov.ua/

Військовослужбовці Національної гвардії та Держприкордонслужби, а також бійці Національної поліції минулого тижня знищили понад 1400 одиниць техніки й озброєння, зокрема артилерійські системи, автомобілі, бронетехніку та інженерні засоби, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

"Минулого тижня наші воїни знищили понад 1400 одиниць техніки й озброєння, зокрема артилерійські системи, автомобілі, бронетехніку та інженерні засоби", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його словами, уражено майже 1500 місць зосередження особового складу противника. Виведено зі строю понад 1700 окупантів, з них понад 900 – назавжди.

"Росіяни продовжують масово використовувати дрони – як розвідувальні, так і ударні. Але і цей ресурс системно знищується. Упродовж тижня наші гвардійці, прикордонники та поліцейські уразили понад 5600 безпілотників різних типів, а також системи радіоелектронної розвідки та боротьби", – повідомив Вигівський.

#мвс #нгу #війна #нацполіція #дпсу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НБУ помилився в публікації офіційних курсів гривні до долара та євро на 8 вересня в бік її зміцнення на 17–20 коп.

НБУ помилився в публікації офіційних курсів гривні до долара та євро на 8 вересня в бік її зміцнення на 17–20 коп.

Національний банк України (НБУ) через технічний збій спочатку оприлюднив некоректні офіційні курси гривні щодо долара та євро на 8 вересня, занизивши…

Читати
ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко: тримання під вартою із альтернативою заст…

Читати