Бойові підрозділи МВС за тиждень знищили понад 1,4 тис. одиниць техніки, знешкодили понад 1,7 тис. окупантів

Військовослужбовці Національної гвардії та Держприкордонслужби, а також бійці Національної поліції минулого тижня знищили понад 1400 одиниць техніки й озброєння, зокрема артилерійські системи, автомобілі, бронетехніку та інженерні засоби, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

"Минулого тижня наші воїни знищили понад 1400 одиниць техніки й озброєння, зокрема артилерійські системи, автомобілі, бронетехніку та інженерні засоби", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його словами, уражено майже 1500 місць зосередження особового складу противника. Виведено зі строю понад 1700 окупантів, з них понад 900 – назавжди.

"Росіяни продовжують масово використовувати дрони – як розвідувальні, так і ударні. Але і цей ресурс системно знищується. Упродовж тижня наші гвардійці, прикордонники та поліцейські уразили понад 5600 безпілотників різних типів, а також системи радіоелектронної розвідки та боротьби", – повідомив Вигівський.