Вибух у Монако міг бути пов'язаний із діяльністю кол-центрів, така версія перевіряється – генпрокурор

Вибух у Князівстві Монако із замахом на життя колишнього громадянина України, бізнесмена Вадима Єрмолаєва може бути пов'язаний із діяльністю кол-центрів, така версія розглядається слідством, зазначає генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення замовників і співучасників цього злочину….На сьогоднішній день докази ще не зібрані, щоб повідомити суспільству, що ми ще когось встановили", – сказав Кравченко на зустрічі з журналістами в понеділок.

Відповідаючи на запитання, чи може це бути пов'язано із кол-центрами, Кравченко сказав: "Така версія є. Його (Єрмолаєва – ІФ-У) син, який займався цими кол-центарми… був в розшуку, а потім затриманий, потім пішов на угоду і відшкодував збитки".

За словами генпрокурора, з Єрмолаєвим допит проводили також, але поки що слідство не встановило мотивів скоєння злочину.

Також Кравченко зазначив, що Національна поліція і Служба безпеки України працюють разом у цій справі, і тиску на Нацполіцію немає.

Як повідомлялося, 3 липня Інтерпол у справі про замах на Єрмолаєва в Монако оголосив у міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. За даними правоохоронців Монако, її підозрювали у встановленні вибухового пристрою, внаслідок якого тяжких поранень зазнали Єрмолаєв і його близькі.

Потім вже в Україні було знайдено тіло Березовської, а Нацполіція, СБУ, ГУР та ОГП затримали двох осіб за підозрою у її вбивстві – співробітника ГУР та колишнього співробітника СБУ. Слідство вважає, що чоловіки, ймовірно, також причетні до замаху на українського бізнесмена в Монако, оскільки має дані, що вони неодноразово здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.

Печерський районний суд Києва 9 липня відправив під арешт без права застави колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича, якого підозрюють у вбивстві Березовської.

В СБУ повідомили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако, а Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства Монако.

17 липня український генпрокурор повідомив, що співробітники Служби безпеки України відновили відеозапис із камери спостереження, встановленої неподалік місця злочину у Князівстві Монако для фіксації результатів замаху на життя колишнього громадянина України, бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Кравченко тоді зазначив, що правоохоронці продовжують працювати над встановленням "усіх обставин злочину, ролі кожного причетного та притягненням винних до відповідальності".