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Віткофф про візити до Москви та Києва: є суттєвий прогрес щодо планування додаткових тристоронніх переговорів

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Віткофф про візити до Москви та Києва: є суттєвий прогрес щодо планування додаткових тристоронніх переговорів
Фото: https://x.com/SEPeaceMissions

Представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткоффа за підсумками візиту до Москви та Києва для "припинення російсько-української війни" заявив про "суттєвий прогрес зокрема щодо планування додаткових тристоронніх переговорів".

"За вказівкою президента Трампа, переговірники Сполучених Штатів відвідали Москву та Київ, щоб сприяти додатковому діалогу для припинення російсько-української війни. Перед поїздкою росіяни та українці домовилися про триденну політику заборони обстрілів, щоб забезпечити проведення цих обговорень", – написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, Віткофф, Джаред Кушнер та посадовці Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів "зустрілися як з президентом Росії Путіним, так і з президентом України Зеленським, щоб обговорити пропозиції кожної сторони з іншою".

Віткофф також зазначив, що у Києві до делегацій також приєдналися радники з національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції "для співпраці над подальшими діями".

"Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо планування додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп наполегливо працює над тим, щоб зупинити вбивства та досягти міцного та довготривалого миру", – резюмував Віткофф.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер у неділю в Києві провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським. У суботу вони відвідали Москву, де зустрілися з очільником Кремля Володимиром Путіним.

#київ #переговори #москва #віткофф #кушнер #зеленський
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