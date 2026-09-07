На Закарпатті затримали втікача з армії РФ, який намагався нелегально потрапити в Україну з ЄС – ДПСУ

Прикордонники Чопського загону за допомогою службового собаки затримали 24-річного уродженця Чечні, який перетнув кордон зі Словаччини в бік України поза пунктами пропуску, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"З'ясувалось: його примусово призвали до російської армії, після чого він дезертував і виїхав до Європи за підробленими документами. До України вирішив потрапити нелегально – без жодних документів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що чоловіка буде передано словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії.