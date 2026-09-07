НБУ помилився в публікації офіційних курсів гривні до долара та євро на 8 вересня в бік її зміцнення на 17–20 коп.

Національний банк України (НБУ) через технічний збій спочатку оприлюднив некоректні офіційні курси гривні щодо долара та євро на 8 вересня, занизивши їх відповідно приблизно на 17 коп. і 20 коп.

"Національний банк України проведе додаткову роботу, щоб не допустити таких технічних збоїв у майбутньому. Зокрема, його причини та подальші заходи будуть розглянуті на засіданні Ради оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків", – зазначив регулятор у Телеграм-каналі.

Після усунення збою офіційний курс гривні щодо долара на 8 вересня встановлено на рівні 44,4654 грн/$1 проти помилково оприлюднених раніше 44,2955 грн/$1, а до євро – 51,6817 грн/EUR1 проти 51,4842 грн/EUR1.