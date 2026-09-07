САП вимагає визнати необґрунтованими активи екс-заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП на понад 7,4 млн грн

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) звернулася з позовом про визнання необґрунтованими активів колишнього заступника начальника Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Драпінського на суму понад 7,4 млн грн.

"Прокурор САП звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів полковника – колишнього заступника начальника Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки О. Драпінського. Загальна вартість активів становить понад 7,4 млн грн.", – йдеться у повідомленні САП у Телеграмі у понеділок.

За даними САП, позов мотивовано тим, що впродовж 2021-2023 років полковник придбав майно, яке задля приховування оформив на пов'язаних з ним осіб.

Мова йде про: автомобілі Mercedes GL 350 CDI та Nissan JUKE, що оформлені на батька й сестру, проте якими фактично користувався посадовець і його дружина; земельну ділянку та житловий будинок, зареєстровані на тещу суб'єкта декларування.

Зазначається, що аналіз доходів і видатків декларанта і членів його сім'ї свідчить про неможливість набуття цих активів за рахунок законних доходів. Позов ґрунтується на результатах моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, та самостійно зібраних прокурором доказах.

У повідомленні САП зазначено, що наразі Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора САП у порядку забезпечення позову накладено арешт на вказане майно.