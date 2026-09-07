Генпрокурор Кравченко: процесуального статусу у справі "Карфаген" в мене немає

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявляє, що наразі не має процесуального статусу у справі "Карфаген", а ситуацію щодо себе вважає політичним тиском.

"Те, що я бачу – це підтвердження великої кількості майна у родичів і знайомих Сергія (фігуранта справи Сергій Кропиви – ІФ-У)", – розказав він на зустрічі з журналістами в понеділок в Києві.

За словами Кравченка, він довіряв Кропиві. "Ми були в нормальних добрих відносинах", – сказав він.

Генпрокурор повідомив, що у нього "обшук в кабінеті і в будинку був".

Він назвав "політичним тиском" те, що відбувається у справі. "Хтось зацікавлений в тому, щоб мене звідси прибрати. Для багатьох я незручний", – зауважив Кравченко.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

В неділю, 6 вересня, суд обрав заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн.

Кравченко заперечив свою причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних колцентрів, а щодо фінансового стану своєї родини та побутових витрат, наголосив, що всі видатки та поїздки здійснювалися виключно в межах задекларованих доходів.

"З розмов (оприлюднених антикорупційними органами – ІФ-У) очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження. Розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження", – сказав він.