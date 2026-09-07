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На підконтрольній частині Донецької області залишається 91 тис жителів, у т.ч. понад 4 тис дітей – обладміністрація

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На підконтрольній частині Донецької області залишається 91 тис жителів, у т.ч. понад 4 тис дітей – обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на підконтрольній уряду частині Донецької області зараз залишається 91 тис жителів, з них майже 5% дітей.

"На вільній частині Донеччини досі залишається 91 тисяча людей, у тому числі 4368 дітей", – написав Філашкін в Телеграм у понеділок.

За його словами, попри всі ворожі удари, область продовжує готуватися до зими "і забезпечувати гідні умови життя для людей, наскільки це зараз можливо".

Як повідомлялося, минулої доби окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, було поранено семеро мирних жителів області. З лінії фронту було евакуйовано 849 людей, у тому числі 120 дітей.

#донецька #жителі #евакуація
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