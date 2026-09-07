Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Генпрокурор Кравченко: сам звільнятися не планую, але за посаду не тримаюся

2 хв читати
Додати як джерело
Генпрокурор Кравченко: сам звільнятися не планую, але за посаду не тримаюся
Фото: Офіс Генерального прокурора

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявляє, що не планує писати заяву про звільнення за власним бажанням, втім запевняє, що не тримається за посаду.

"Я не тримаюся за посаду і не буду триматися ніколи... це рішення команди, рішення президента, Верховної Ради (звільнити генпрокурора – ІФ-У), але в мене на сьогодні такого рішення (писати заяву про звільнення за власним бажанням – ІФ-У) немає", – сказав він на зустрічі із журналістами в понеділок, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна", чи не вважає він за доцільне піти у відставку в зв'язку з репутаційними втратами після оприлюднення матеріалів операції "Карфаген".

Кравченко додав, що у вівторок прийде на засідання профільного комітету Верховної Ради, куди його запросив народний депутат України фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас і відповість на всі питання, які йому поставлять парламентарі.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

В неділю, 6 вересня, суд обрав заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн.

Кравченко заперечив свою причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних колцентрів, а щодо фінансового стану своєї родини та побутових витрат, наголосив, що всі видатки та поїздки здійснювалися виключно в межах задекларованих доходів.

"З розмов (оприлюднених антикорупційними органами – ІФ-У) очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження. Розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження", – сказав він.

#карфаген #набу_сап #генпрокурор
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НБУ помилився в публікації офіційних курсів гривні до долара та євро на 8 вересня в бік її зміцнення на 17–20 коп.

НБУ помилився в публікації офіційних курсів гривні до долара та євро на 8 вересня в бік її зміцнення на 17–20 коп.

Національний банк України (НБУ) через технічний збій спочатку оприлюднив некоректні офіційні курси гривні щодо долара та євро на 8 вересня, занизивши…

Читати
ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко: тримання під вартою із альтернативою заст…

Читати