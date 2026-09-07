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Баффет побував на українсько-молдовському кордоні та протестував подаровану прикордонникам техніку

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Американський філантроп і бізнесмен, засновник The Howard G. Buffett Foundation Говард Баффет побував на українсько-молдовському кордоні, повідомила Державна прикордонна служба України (Держприкордонслужба).

"Говард Грем Баффет відвідав південь України, аби побачити, як проходить служба вартових держрубежу", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби на сайті у понеділок.

Під час візиту його ознайомили з щоденними завданнями військовослужбовців та показали результати інженерного облаштування державного рубежу. Окремо продемонстрували спеціальну техніку, яку Баффет раніше передав українським прикордонникам.

Американський інвестор-мільярдер Воррен Баффет особисто не відвідував Україну під час повномасштабної війни, проте його син – Говард Грем Баффет – регулярно приїздить до України.

Як повідомлялося, 3 вересня Баффет знову прибув до України. Разом із першою леді Оленою Зеленською він відвідав Одесу для запуску молодіжного простору.

The Howard G. Buffett Foundation є найбільшим приватним донором України, що спрямував на допомогу країні понад $1,4 млрд.

#дпсу #техніка #баффет
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