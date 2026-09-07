Російський агент, який займався підпалами на Одещині у жовтні 2024 року, засуджений до 10 років тюрми

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки Укрїни 10 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила у жовтні 2024 року на підпалах в Одеській області.

"Як з'ясувало розслідування, засудженим є завербований ворогом місцевий безробітний. До уваги російських спецслужбістів чоловік потрапив, коли шукав "легкі" заробітки в Телеграм-каналах. В одному з таких чатів на нього вийшов представник рф і запропонував гроші за підпали адмінбудівель та авто українських воїнів", – повідомляє пресслужба СБУ.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, російські спецслужби проінструктували чоловіка, як проводити розвідку місцевості та об'єктів, правильно підбирати запалювальну суміш, маскуватися після підпалів та видаляти переписки і дані.

"Завербований шукав автомобілі, якими користуються українські військові. В одному із сіл Одеського району він підпалив "Mitsubishi" та зняв це на телефон. Пізніше засуджений вчинив новий підпал: облив легкозаймистою речовиною вхідні двері та будівлю сільського клубу в Усатівській громаді Одеського району. Відео, надіслане кураторам, мало слугувати інформаційним приводом для проросійських ресурсів, аби сформування хибне враження про нібито існування "підпілля" на Одещині", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Так, через кілька тижнів відео підпалу будинку культури ворог опублікував у одному з проросійських телеграм-каналів, аби створити враження існування "проросійського підпілля" в регіоні.

Співробітники СБУ затримали агента "по гарячих слідах". Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності в інтересах країни-агресора.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури засуджений перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.

В суді свою провину у злочинах він не визнав.