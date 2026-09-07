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Сибіга назвав брехнею заяву Путіна про окупацію Святогірська

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Сибіга назвав брехнею заяву Путіна про окупацію Святогірська

Російська влада має перевіряти достовірність повідомлень із поля бою перед тим, як очільник Кремля Володимир Путін їх оприлюднює, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Москва повинна перевіряти достовірність своїх повідомлень з поля бою, перш ніж Путін їх оприлюднює", – написав Сибіга в соціальній мережі X.

За його словами, тиждень тому Путін стверджував, що Святогірськ перебуває під російською окупацією.

"Сьогодні @ab3army та бригадний генерал Андрій Білецький опублікували відео зі Святогірська. Висновок: Путін бреше так само легко, як дихає", – зазначив глава МЗС України.

#заява #святогірськ #мзс
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