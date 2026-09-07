У серпні українські військові виконали понад 25 тис. логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК – Міноборони

Понад 25 тис. логістичних та евакуаційних місій виконали наземні роботизовані комплекси (НРК) у серпні, що у 3,3 раза більше, ніж у січні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в понеділок.

НРК використовують на найнебезпечніших ділянках замість людей. Роботизовані комплекси доставляють боєприпаси, воду та харчування, а також евакуюють поранених.

"Від початку року в бойовій системі DELTA вже зафіксовано близько 112 000 таких місій. Їх кількість зростає щомісяця. Паралельно Міноборони масштабує закупівлі НРК: минулого місяця Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше оголосила конкурентний тендер на такі комплекси", – наголошують у відомстві.