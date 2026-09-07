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Смертельна ДТП на Броварському проспекті у Києві: рейсовий бус зіткнувся з мотоциклом BMW

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Смертельна ДТП на Броварському проспекті у Києві: рейсовий бус зіткнувся з мотоциклом BMW
Фото: Нацполіція

Смертельна ДТП сталася на Броварському проспекті через зіткнення рейсового автобусу з мотоциклом BMW, загинув водій мотоцикла, повідомила поліція Києва.

"Подія відбулась сьогодні вранці… Навпроти парку "Кіото" під час виконання маневру розвороту через подвійну суцільну лінію дороги автобус зіткнувся з мотоциклом BMW, який рухався позаду в попутному напрямку. Унаслідок зіткнення 41-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події", йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у понеділок.

За попередніми даними, 49-річний водій автобуса, який здійснював перевезення пасажирів за маршрутом "Бровари – Київ", рухався у напрямку вулиці Братиславської.

Зазначається, що керманич громадського транспорту був тверезий.

#київ #дтп
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