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У Краматорську внаслідок російського бомбового удару загинули двоє людей, четверо поранені – поліція

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Двоє чоловіків загинули, ще четверо людей дістали поранень унаслідок російського бомбового удару по Краматорську Донецької області вранці в понеділок, повідомляє пресслужба Національної поліції України в Телеграм.

За даними поліції, російські війська скинули на місто чотири авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Дві з них влучили в багатоквартирні будинки.

"Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 45 і 66 років. Поранень зазнали 60-річний чоловік і три жінки 58, 61, 79 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, рвані й різані рани", – йдеться в повідомленні.

#краматорськ #жертви #атака
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