Кличко повідомив про новації щодо різних рівнів повітряних загроз

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сповіщення "Повітряна тривога" за різними рівнями загроз (тривог) вже працюють у міському мобільному застосунку "Київ Цифровий".

Крім того, за інформацією мера, з 00 годин 10 вересня, суб'єкти господарювання різних форм власності можуть провадити діяльність відповідно до рішення уряду.

Місто при жовтому рівні небезпеки надаватиме необхідні сервіси киянам. Зокрема, працюватимуть ЦНАПи та установи, що надають соціальні послуги.

Заклади освіти та медицини міста працюватимуть за визначеними раніше протоколами безпеки.