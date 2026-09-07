Далекобійна кампанія України погіршує економічне становище РФ, але ресурсів для війни ще достатньо – ГУР

Далекобійна кампанія України ускладнює економічне становище Росії, зокрема дефіцит бюджету РФ наразі становить $82 млрд, водночас Москва все ще має достатньо ресурсів для продовження війни проти України, йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

За словами начальника ГУР генерал-лейтенанта Олега Іващенка, для цього Україна використовує різні інструменти – власні удари, санкційний тиск, а також роботу з партнерами щодо компонентів, технологій та обладнання, які Росія продовжує отримувати в обхід санкцій.

"Хочу наголосити: завдання не в тому, щоб показати, наскільки далеко ми можемо долетіти. Завдання – зменшувати спроможність противника виробляти зброю, забезпечувати свої війська і продовжувати цю війну", – наголосив він.

Він зазначив, що економіка Росії зараз значно слабша, ніж була на початку повномасштабної війни. Зокрема, агресор стикається з браком трудових ресурсів та погіршенням ситуації у банківській системі.

Водночас, за словами Іващенка, РФ все ще має достатньо ресурсів для продовження війни проти України.

"Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки. Щоби цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з партнерами. Санкції мають реально працювати", – наголосив начальник ГУР.

Також Іващенко заявив, що Росія зберігає агресивні наміри щодо НАТО.

"У нашому розпорядженні є матеріали, які розкривають агресивні наміри російського керівництва на європейському напрямку", – цитує його слова пресслужба ГУР МО в Телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, українська розвідка прогнозує нарощування силового тиску Кремля на країни східного флангу НАТО для перевірки реакції союзників, демонстрації їхньої неготовності до відкритого протистояння з Росією та посилення інформаційно-психологічного впливу на європейські країни з метою скорочення військової допомоги Україні.

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