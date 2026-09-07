Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Представники ТЦК та СП не мають проводити заходи оповіщення під час тривоги – нардеп

1 хв читати
Додати як джерело
Представники ТЦК та СП не мають проводити заходи оповіщення під час тривоги – нардеп

Представники ТЦК та СП не мають проводити заходи оповіщення під час тривоги, повідомив народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко з посиланням на лист Міністерства оборони на адресу Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану, головою якої є Гончаренко.

"ТЦК не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривоги. Таку відповідь отримала Тимчасова слідча комісія на свій лист з рекомендаціями", – написав він у Фейсбуці у понеділок.

Як зазначив Гончаренко, законодавством не передбачені зупинка, утримання або затримання громадян України в публічних місцях або їхнє перешкоджання руху до укриття. "Беручи до увагу безпекову ситуацію в Україні, подібна практика мобілізації могла бути не тільки не передбаченою законом, а ще й реально небезпечною як для військовослужбовців, так і для військовозобов'язаних",- наголосив він.

"Завдяки ТСК тепер є чітка відповідь – така практика не передбачена законом", – додав Гончаренко.

Допис Гончаренка містить скрін відповіді Міноборони.

#тцк #тривоги #мобілізація
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко: тримання під вартою із альтернативою заст…

Читати