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У Києві тимчасово заборонять масові заходи на відкритих територіях без укриттів

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У Києві тимчасово заборонять масові заходи на відкритих територіях без укриттів

Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять проведення всіх розважальних та фізкультурно-спортивних заходів на відкритих територіях, а також у спорудах, де немає укриттів, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", – написав Кличко за підсумками Ради оборони Києва у Телеграм-каналі в понеділок.

#київ #укриття #масові_заходи
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