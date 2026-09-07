У Києві тимчасово заборонять масові заходи на відкритих територіях без укриттів

Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять проведення всіх розважальних та фізкультурно-спортивних заходів на відкритих територіях, а також у спорудах, де немає укриттів, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", – написав Кличко за підсумками Ради оборони Києва у Телеграм-каналі в понеділок.