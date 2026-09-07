У Києві за жовтого рівня загрози метро та рух Південним мостом працюватимуть без обмежень – мер

За жовтого рівня загрози у Києві без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро із забезпеченням руху поїздів через Південний міст, водночас автомобільний рух цим мостом під час повітряної тривоги також буде дозволений без обмежень, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег)", – написав Кличко в Телеграм.

Водночас рух автотранспорту Південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень. Передбачено лише технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення тривоги та на 30 хвилин після відбою.

При цьому під час повітряної тривоги буде закритий заїзд на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука.

За червоного рівня загрози рух зеленою гілкою метро буде обмежений. Поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Славутич" – "Червоний хутір".

"Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього – в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної"", – наголошується в повідомленні.

Інші мостові переходи через Дніпро – Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний – працюватимуть без змін.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та на 30 хвилин після її відбою. Крім того, там змінять організацію дорожнього руху, запровадивши реверсний рух.

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень.

Також у Києві організували додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро. Він постійно курсує від станції метро "Палац спорту" через станцію "Арсенальна" до станції метро "Лісова", повідомив Кличко.