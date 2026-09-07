На Луганщині викрито передачу РЕБів, обладнання для дронів і фінансування "єдиної росії" – прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру співвласнику підприємства у Сіверськодонецьку (Луганська обл.) та генеральному директору цього підприємства у пособництві державі-агресору – вони передали ворогу РЕБи, обладнання для дронів і фінансували "єдину росію", повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Після окупації Сіверськодонецька двоє громадян України не лише продовжили вести бізнес на захопленій території, а, за даними слідства, спрямували ресурси підконтрольних підприємств на підтримку російських військових, фінансування "єдиної росії" та поширення російської пропаганди. Один із них є співзасновником товариств, інший – їхнім генеральним директором", йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що підприємства надавали транспортні послуги та управляли нерухомістю на тимчасово окупованій території.

За даними Офісу генпрокурора, у жовтні 2025 року російським військовим передали автомобіль, засіб радіоелектронної боротьби, обладнання для безпілотників, будівельні інструменти та інше майно. Зокрема, одному з підрозділів збройних сил рф безоплатно передали РЕБ "Інкубатор" вартістю 430 тис. російських рублів. У договорі було прямо зазначено, що його використовуватимуть під час так званої "сво".

За кошти підприємств також придбали системи скидання для DJI Mavic 3 та передали їх представникам держави-агресора. Після отримання обладнання російська військова частина надіслала підприємству лист-подяку за допомогу військовослужбовцям.

Крім підтримки армії РФ, із рахунку одного з підприємств 100 тис рублів перерахували Московському обласному регіональному відділенню партії "єдина росія".

За даними слідства, директор також дозволив розмістити на приміщенні товариства банер до "дня росії" із закликами бути "достойними громадянами російської федерації".

Під час обшуків правоохоронці вилучили $36 тис., 900 євро, 21 золотий виріб загальною вагою 173 г, два золоті злитки загальною вагою 110 г, годинник та мобільні телефони.

Співзасновника підприємств затримано. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Генеральному директору, який перебуває на тимчасово окупованій території, про підозру повідомлено заочно.

Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цієї діяльності.