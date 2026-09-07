Унаслідок атаки РФ сталася пожежа на тютюновій фабриці "В.А.Т. – Прилуки"

Удень 7 вересня внаслідок російської атаки сталася пожежа на ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" (Чернігівська обл.), що входить до складу British American Tobacco (BAT), повідомило "Суспільне-Чернігів".

"За словами працівників підприємства, горить дах сигаретного цеху. Наразі пожежники гасять займання", – йдеться у повідомленні.

За даними видання, усі працівники на момент атаки перебували в укритті. Ніхто не постраждав. В однієї жінки сталася гостра реакція на стрес, їй надали допомогу.

"В.А.Т. Прилуки" – один з найбільших виробників та експортерів тютюнових виробів в Україні. Виробляє сигарети міжнародних брендів та національну локальну марку, а також ТВЕН.

За даними НКЦПФР, 100% акцій належить Precis (1814) Limited (Велика Британія).