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Унаслідок атаки РФ сталася пожежа на тютюновій фабриці "В.А.Т. – Прилуки"

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Унаслідок атаки РФ сталася пожежа на тютюновій фабриці "В.А.Т. – Прилуки"
Фото: Суспільне Чернігів

Удень 7 вересня внаслідок російської атаки сталася пожежа на ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" (Чернігівська обл.), що входить до складу British American Tobacco (BAT), повідомило "Суспільне-Чернігів".

"За словами працівників підприємства, горить дах сигаретного цеху. Наразі пожежники гасять займання", – йдеться у повідомленні.

За даними видання, усі працівники на момент атаки перебували в укритті. Ніхто не постраждав. В однієї жінки сталася гостра реакція на стрес, їй надали допомогу.

"В.А.Т. Прилуки" – один з найбільших виробників та експортерів тютюнових виробів в Україні. Виробляє сигарети міжнародних брендів та національну локальну марку, а також ТВЕН.

За даними НКЦПФР, 100% акцій належить Precis (1814) Limited (Велика Британія).

#тютюнова #прилуки #фабрика #атаки_рф
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