Хмара та Драпатий провели зустріч з радниками з питань нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії

У Міністерстві оборони за підсумками зустрічі з радниками з питань нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії заявили, що Україна розраховує на посилення підтримки партнерів, щоб зменшувати здатність РФ вести війну.

"Україна розраховує на посилення підтримки партнерів, щоб зменшувати здатність росії вести війну. Міністр оборони України Євгеній Хмара та Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий зустрілися з радниками з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії – Емманюелем Бонном, Гюнтером Зауттером і Джонатаном Пауеллом", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у понеділок.

Вони поінформували партнерів про ситуацію на полі бою, стратегію та дії Сил оборони, зокрема на сході України. Міністр Хмара підкреслив, що Україна готується до можливого оголошення Росією нової хвилі мобілізації. Обговорили потенційні виклики та потреби в засобах, які дозволять зменшувати російський потенціал вести війну.

"Важливий напрям – deep strike. Це один із інструментів, щоб позбавляти Росію можливості фінансувати агресію проти України. Водночас необхідною залишається комплексна робота з партнерами для посилення санкційного тиску на Росію", – йдеться у повідомленні.

Також поінформували про пріоритети України щодо захисту неба. Фокус – на пришвидшенні реалізації антибалістичного проєкту FREYJA. Передали партнерам конкретний перелік потреб, необхідних для його завершення.

"Окремо говорили про потенціал співпраці в когнітивному домені. Євгеній Хмара наголосив, що Україна готова розвивати взаємовигідні проєкти, які посилюватимуть обидві сторони", – зазначено у повідомленні Міноборони.

Когнітивний домен (від англ. domain – область, середовище) – це операційний простір або вимір, у якому формуються людське мислення, сприйняття реальності, переконання, емоції та суспільні уявлення. Цей термін використовують у військовій справі, геополітиці та стратегічних комунікаціях. На відміну від традиційних фізичних доменів (суходіл, море, повітря) чи технологічних (космос, кіберпростір), когнітивний домен охоплює розум людини та інформаційне середовище, яке на нього впливає.