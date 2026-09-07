Кличко: комендантська година від 10 вересня триватиме з 1:00 до 5:00 ранку

Із 10 вересня в столиці скоротять тривалість комендантської години на одну годину – вона діятиме з 1:00 до 5:00 ранку, повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками рішення Ради оборони Києва.

За його словами, відповідне рішення ухвалили відповідно до постанови уряду та низки міських ініціатив щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці.

"Комендантська година буде, за рішенням уряду, скорочена на одну годину. І триватиме з 01 години до 5:00 ранку. Ці зміни стануть чинними з 00 години 10 вересня", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграмі у понеділок.

У зв'язку зі скороченням комендантської години графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на одну годину.

Водночас графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюватиметься.

Кличко також нагадав, що за рішенням Ради оборони Києва з 3 вересня під час комендантської години дозволено рух транзитного великогабаритного транспорту.

"Також під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує 4 автобусних маршрутів для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу", – підсумував міський голова.