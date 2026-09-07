ВАКС взяв під варту водія Кропиви у справі операції "Карфаген" із заставою 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту водія заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви – Сергія Куцого у справі операції "Карфаген", визначивши йому заставу в розмірі 3 млн грн.

Відповідну ухвалу оголосив слідчий суддя ВАКС в понеділок.

За інформацією, оголошеною на засіданні стало відомо, що на плівках НАБУ Куций фігурує під ім'ям "Камрад".

ВАКС обрав Куцому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн, йдеться в резолютивній частині ухвали суду.

У разі внесення застави Куций має прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з визначеним судом колом свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, а також із низкою працівників органів прокуратури.

Крім того, за результатами трансляції ВАКС суд зобов'язав його здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд до України, а також носити електронний засіб контролю.

Строк дії покладених на Куцого зобов'язань у разі внесення застави становить два місяці від часу його звільнення з-під варти.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

У неділю, 6 вересня, суд обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн. Термін дії запобіжного заходу – до 2 листопада 2026 року.