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Зеленський за підсумками візиту представників Трампа: Готуємо наступні зустрічі та комунікацію

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Зеленський за підсумками візиту представників Трампа: Готуємо наступні зустрічі та комунікацію
Фото: Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту до Києва американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа заявив про підготовку наступних зустрічей і відповідної комунікації.

Президент у телеграм в понеділок повідомив про проведену нараду з переговорною групою за підсумками зустрічей в Києві з представниками президента США Дональда Трампа.

"Провели три раунди перемовин. Разом з нами були також представники Е3 – Франції, Британії та Німеччини. Окремо ще вчора проговорив зі Стівом і Джаредом тет-а-тет за підсумками дня. Найголовніше – продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була, – написав Зеленський.

За його словами, також під час зустрічей предметно обговорили потреби України в ППО, відповідну технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет.

"Партнери знають, що може спрацювати і що має спрацювати саме до зими. Координуємо подальші кроки. Готуємо наступні зустрічі й комунікацію. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер прибули до Києва вдень в неділю, 6 вересня, для зустрічі з Зеленським.

Напередодні візиту вони відвідали Москву і зустрілися з російським керівництвом.

#кушнер #зеленський #віткофф
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