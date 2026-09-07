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У Києві відкрили найбільший в Україні мурал-гравюру, присвячений бойовим операціям воєнних розвідників

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У Києві відкрили найбільший в Україні мурал-гравюру, присвячений бойовим операціям воєнних розвідників
Фото: ГУР МО

До Дня воєнної розвідки України в Подільському районі Києва відкрили мурал площею близько 600 м², присвячений десяти бойовим і спеціальним операціям "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, повідомила пресслужба ГУР.

Монументальна робота з'явилася на фасаді промислової будівлі на вулиці Кирилівській. В основу композиції лягли документальні кадри, зняті бійцями під час виконання завдань. Серед відтворених сюжетів – операції на острові Зміїний, газодобувних платформах у Чорному морі, у тимчасово окупованому Криму, на Кінбурнській косі, в районі Енергодара, а також бої за Бахмут, Авдіївку та Вовчанський агрегатний завод.

Над проєктом майже рік працювала команда представників спецпідрозділу, які сформували змістову частину, українська компанія expla, яка підтримала реалізацію проєкту, та митці Obsidian Bone, Rubae і Borok.

"Мурал виконали у стилі гравюри, і можемо впевнено стверджувати, що він є найбільшим в Україні у своїй стилістиці. Висока концентрація деталей на кожному квадратному метрі створює насичене візуальне середовище, де кожен елемент має своє значення. В основі роботи – сильна сюжетна лінія, побудована на реальних подіях, що додає їй документальності, глибини та емоційної ваги", – зазначив художник Rubae.

Безпосередня візуалізація композиції на фасаді тривала два місяці. Для створення муралу використали 140 літрів фасадної фарби та понад 200 аерозольних балонів.

Мурал став мистецькою хронікою операцій ГУР і зафіксував новітню історію України в міському публічному просторі.

#київ #гур #мурал #воєнна_розвідка
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