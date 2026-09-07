Окупанти обстріляли Херсон з артилерії, загинула жінка – МВА

Російські окупанти вранці обстріляли Херсон з артилерії, загинула жінка, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 10:30 російські війська здійснили артилерійський обстріл житлового кварталу Дніпровського району міста. Внаслідок ворожої атаки смертельні поранення отримала 65-річна жінка. Вона загинула на місці", – написав він у телеграм в понеділок.

За інформацією ОВА, дрон РФ також атакував Нововоронцовку на Херсонщині: поранено 22-річного хлопця. У Дар'ївці 84-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення шиї.