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Окупанти обстріляли Херсон з артилерії, загинула жінка – МВА

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Російські окупанти вранці обстріляли Херсон з артилерії, загинула жінка, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 10:30 російські війська здійснили артилерійський обстріл житлового кварталу Дніпровського району міста. Внаслідок ворожої атаки смертельні поранення отримала 65-річна жінка. Вона загинула на місці", – написав він у телеграм в понеділок.

За інформацією ОВА, дрон РФ також атакував Нововоронцовку на Херсонщині: поранено 22-річного хлопця. У Дар'ївці 84-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення шиї.

#херсон #обстріл #жертва
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