У Брюсселі привітали візит американських переговорників до Києва

В Європейській комісії вітають візит американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до України, наголошуючи на підтримці з боку Європейського союзу всіх дипломатичних зусиль з метою досягнення миру.

Так у понеділок в Брюсселі прокоментував минулі переговори американської сторони в Києві речник Європейської комісії з питань закордонних справ Крістіан Віганд (Christian Wigand).

"ЄС продовжує підтримувати всі дипломатичні зусилля, які можуть допомогти досягти справедливого та міцного миру в Україні. Прагнення до нового імпульсу через дипломатичні контакти та візит американських переговірників до Києва особливо вітається", – констатував він.

Речник зазначив, що Росія "продовжує ескалацію, атакуючи цивільне населення". "Ми бачили трагічні випадки загибелі цивільного населення влітку, також напади на український експорт зерна з Чорного моря, що поставило під загрозу глобальну продовольчу безпеку, та чергові напади на енергетичну інфраструктуру, щоб накласти на українців сувору зиму. Дії Путіна призводять до руйнування. Слова Путіна підтверджують максималістські цілі Росії. З іншого боку, Україна твердо стоїть на своєму шляху та відданість повному та безумовному припиненню вогню. Тож ми підтримуємо зусилля України щодо досягнення справедливого та тривалого миру", – розлого прокоментував Віганд поточну ситуацію.

У свою чергу головний речник Європейської комісії Паула Піньйо, відповідаючи на запитання, чи запланована телефонна розмова президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським з метою обговорення минулих переговорів, зазначила, що наразі не може підтвердити конкретний час для телефонного дзвінка з цього питання, але додала, що фон дер Ляєн підтримує з Зеленським "регулярний контакт".