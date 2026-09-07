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Сили оборони уразили залізничний міст у Криму, склад боєприпасів та пункти управління противника – Генштаб

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Сили оборони уразили залізничний міст у Криму, склад боєприпасів та пункти управління противника – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в неділю та в ніч на понеділок уразили низку військових цілей противника, зокрема залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Владиславівки в тимчасово окупованому Криму, склад боєприпасів та пункти управління, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, залізничний міст використовується противником для забезпечення військової логістики.

Крім того, у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області уражено пункти управління підрозділів противника.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", – йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Генштабу ЗСУ в Телеграм.

Крім того, у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області уражено пункти управління підрозділів противника.

У Перекопі в тимчасово окупованому Криму уражено автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".

У районі Теплого Луганської області уражено склад боєприпасів російських окупантів.

#війна #тот #ураження
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