Сили оборони уразили залізничний міст у Криму, склад боєприпасів та пункти управління противника – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в неділю та в ніч на понеділок уразили низку військових цілей противника, зокрема залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Владиславівки в тимчасово окупованому Криму, склад боєприпасів та пункти управління, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, залізничний міст використовується противником для забезпечення військової логістики.

Крім того, у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області уражено пункти управління підрозділів противника.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", – йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Генштабу ЗСУ в Телеграм.

Крім того, у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області уражено пункти управління підрозділів противника.

У Перекопі в тимчасово окупованому Криму уражено автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".

У районі Теплого Луганської області уражено склад боєприпасів російських окупантів.