Киянин кинув гранату під час сварки: п'ятеро постраждалих

У Києві 55-річному чоловіку повідомили про підозру у замаху на життя кількох людей та незаконному поводженні з боєприпасами після того, як під час сварки він кинув бойову гранату під ноги знайомому, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними прокуратури, між двома знайомими виник конфлікт через гроші. Один із чоловіків тривалий час не повертав іншому борг, через що між ними виникла суперечка.

"Під час конфлікту 55-річний чоловік дістав бойову гранату та кинув її під ноги своєму 56-річному опоненту. В результаті вибуху ручної осколкової гранати поранення отримали обидва учасники суперечки – сам агресор отримав посічення ніг, його опонент з численними мінно-вибуховими травмами в реанімації", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм.

Як наголошують у відомстві, оскільки вибух стався на вулиці, травм зазнали ще троє людей, які перебували неподалік, – 21-річна дівчина, а також чоловіки віком 27 та 38 років. Медичну допомогу їм надали на місці.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває під охороною в медичному закладі.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва йому повідомлено про підозру у замаху на життя кількох людей та незаконному поводженні з боєприпасами.