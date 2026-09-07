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ДБР і СБУ викрили митника з Тернопільщини, який за $5 тис. обіцяв оформити відстрочку від мобілізації

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Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили головного державного інспектора Тернопільської митниці, який за $5 тис. обіцяв військовозобов'язаному організувати вступ до коледжу з подальшим переведенням до університету для отримання та збереження відстрочки від мобілізації, повідомила пресслужба ДБР у понеділок.

За даними бюро, митник діяв у змові з поки не встановленими працівниками закладів освіти. За "пакетну послугу" він вимагав $5 тис., переконуючи чоловіка, що самостійно вступити до навчального закладу неможливо.

"Схема охоплювала кілька етапів. Упродовж лютого – вересня 2026 року фігурант координував передачу документів, зв'язувався з представниками навчального закладу та особисто супроводжував чоловіка на вступні випробування. Після цього військовозобов'язаного зарахували на навчання, що дало йому законну відстрочку", – наголошують у відомстві.

Крім того, митник гарантував, що після завершення навчання в коледжі організує успішне зарахування чоловіка до Західноукраїнського національного університету для подальшого збереження відстрочки.

Посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

За інформацією відомства, слідство встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми, зокрема серед працівників навчальних закладів.

#мобілізація #відстрочка #тернопільська #дбр
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