Сибіга назвав фарсом "вибори" в РФ та закликав світ не легітимізувати їх

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав фарсом заплановані на 18-20 вересня "вибори" в Росії, заявивши, що цей процес не відповідає демократичним стандартам та має створити видимість внутрішньої легітимності режиму Путіна.

"Фарс, який відбудеться в Росії 18-20 вересня, не можна називати "законодавчими виборами"", – написав Сибіга у дописі в соціальній мережі X.

За його словами, Путін править Росією вже 26 років – довше, ніж Йосип Сталін. За цей час, як зазначив глава МЗС, його режим систематично демонтував усе, що нагадувало демократію.

Сибіга заявив, що в Росії жорстко придушується свобода слова, опозиційних діячів ув'язнюють або вбивають, а єдину політичну партію, яка висловлювала навіть помірну критику війни проти України, заборонено. Водночас, за його словами, решта доступних варіантів голосування не дають виборцям справжнього вибору, а незалежних спостерігачів ОБСЄ повністю не допустили.

Окремо міністр наголосив, що так звані "вибори" планують провести на незаконно окупованих територіях інших суверенних держав, зокрема в українському Криму та окупованих східних і південних регіонах України.

"Це незаконне голосування буде недійсним, стане кричущим порушенням міжнародного права та ще більше делегітимізує весь процес", – наголосив Сибіга.

Він закликав міжнародну спільноту та засоби масової інформації називати речі своїми іменами.

"Це не вибори. Це фарс, який режим Путіна використовує для створення видимості внутрішньої легітимності, продовження своєї агресивної війни та мобілізації нових чоловіків як гарматного м'яса", – заявив глава МЗС України.