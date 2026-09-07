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ДТЕК за тиждень повернув світло 1 млн родин після російських обстрілів

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ДТЕК за тиждень повернув світло 1 млн родин після російських обстрілів
Фото: ДТЕК

Енергетики ДТЕК минулого тижня відновили електропостачання для близько 1 млн родин у чотирьох областях України, зажививши понад 596 населених пунктів після російських обстрілів, повідомила пресслужба енергохолдингу в телеграм.

Зокрема, на Одещині електропостачання відновили для 366 тис. родин, на Донеччині – для 360 тис. осель, на Дніпропетровщині – для 172 тис. домівок, на Київщині – для 9 тис. осель.

"За перше півріччя 2026 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 3,3 млрд грн в ремонти та модернізацію мереж, щоб пройти літні піки споживання та підготуватися до наступної зими", – наголосили в повідомленні.

#електропостачання #відновлення #дтек
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