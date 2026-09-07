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Зеленський заявив про ураження НПЗ у Рязанському, Пермському регіонах і Татарстані

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Сили оборони України уразили низку об'єктів на території Росії, зокрема нафтопереробні заводи в Рязанському та Пермському регіонах і Татарстані, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні. У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні й Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні. Також уражено ціль в акваторії Чорного моря", – написав Зеленський у дописі, поширеному в соці мережі Facebook.

Президент подякував українським військовослужбовцям за проведення операції: "Дякую за влучність кожному нашому підрозділу!".

 

#війна #нпз #ураження
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